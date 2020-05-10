علقة موت.. كواليس جريمة صحراء القطامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

تعثر "محمد.ب" في تسديد مبلغ مالي اقترضه من أحد معارفه في منطقة القطامية، فانتقم منه الأخير عن طريق اختطافه بمساعدة آخرين إلى طريق العين السخنة، وكبلوا يديه وقدميه وضربوه حتى الموت وفروا هاربين.

أبصر أحد الماره المجني عليه مسجى على الأرض خلف أحد الأبنيه بطريق العين السخنة، أبلغ الجهات الأمنية التي جاء عدد من رجالها في غضون دقائق معدودة وبدأوا في إجراء تحرياتهم.

في غضون يوم كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل الواقعة كاملة، فالمتهم كان دائنا لأحد الأشخاص بمبلغ مالي وحدث شجار بينهما مؤخرا، وعلى إثره استعان بثلاثة أشخاص من أصدقائه وعائلته واستدرجوا المجني عليه.

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قيد المتهمون المجني عليه بالحبال في الصحراء المحيطة بطريق السخنة خلف أحد الأبنية المهجورة، وضربوه وعذبوه لمده 24 ساعة بالخراطيم والمواسير حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم تركوه وفروا هاربين.

شرع رجال مباحث القسم في إعداد الأكمنة والكشف عن كاميرات المراقبة المحيطة بمحل الواقعة، ووصلوا للجناه وقبضوا علي شخصين بعد اختبائهم بأحد الأماكن المهجورة بصحراء طريق السخنة وبحوزتهم دراجة بخارية وهاتف المجني عليه.

وأمام رجال المباحث اعترف المتهمين بما جاء في التحريات، مشيرين إلى هروب شخصين شركائهم إلى السويس، فضبطهما قوات الأمن وبحوزتهما دراجة بخارية ومتعلقات المجني عليه وتم اقتيادهما لقسم الشرطة واعترفوا بارتكاب الجريمة.

أحالت قوات الأمن المتهمين إلى النيابة التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.