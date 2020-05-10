كهرباء دمياط: فصل التيار عن 4 مناطق في كفر البطيخ الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

أعلنت شركة كهرباء دمياط، عن فصل التيار عن ٣ مناطق ضمن مغذي اللضامين التابع لهندسة كهرباء كفر البطيخ، يوم الثلاثاء المقبل من الثامنة صباحًا حتى الحادية عشر صباحًا.

وبحسب بيان الشركة، اليوم الأحد، من المقرر تأثر مناطق المدارس، واللضامين، والجعافرة، بسبب أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكة.

وأهابت الشركة بسكان هذه المناطق باتخاذ التدابير اللازمة حتى الانتهاء من أعمال الصيانة وعودة التيار الكهربائي.