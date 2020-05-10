محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قال المهندس سيد محروس رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت الهيئة نموًا بلغ 11% في إيراداتها في العشرة أشهر التي مرت من العام المالي الحالي من 1/ 7/ 2019م حتى 30/ 4/ 2020.
وأوضح محروس في تصريحات له، الأحد، أن هيئة الأوقاف عظمت من أصولها الاستثمارية، وإسهاماتها في خدمة المجتمع، خلال العشرة شهور الماضية.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الأوقاف: 11% نموا في الإيرادات الـ10 شهور الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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