"القوى العاملة ببني سويف" تتابع تطبيق إجراءات الوقاية من كورونا في المصانع

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:
تابعت مديرية القوى العاملة في بني سويف، الإجراءات الاحترازية التي تتخذها مصانع بني سويف بمواقع العمل، حفاظًا على سلامة وصحة العمال، وذلك ضمن جهود الدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وشدد محمد طلعت، مدير عام القوى العاملة في بني سويف، خلال جولته التفقدية داخل عدد من المصانع، على ضرورة استمرار توفير مستلزمات الوقاية للعمال.
وأكد مدير عام القوى العاملة، على أهمية اتباع الإجراءات الوقائية والالتزام بها حفاظًا على صحة العمال ومنعًا لانتقال العدوى.
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