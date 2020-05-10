تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 1189 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، حسبما افادت شبكة سكاى نيوز عربية في خبر عاجل لها، اليوم الأحد.

شهدت قطر خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعا بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا الجديد أو

ما بات يُعرف باسم "كوفيد-19" إذ سجلت السبت فقط إصابة 1130 حالة.

إصابات السبت أتت بعد تسجيل وزارة الصحة القطرية 1311 إصابة بالفيروس، الجمعة، سبقها 918 حالة، الخميس، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات النشطة

التي تخضع للعلاج في الوقت الحالي بالبلاد 18.819 ألف حالة، وفقا للأرقام الرسمية.

الشيخ خليفة بن حمد، شقيق أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، عقّب على ارتفاع الإصابات بتغريدة قال فيها: "ارتفاع عدد المصابين نتيجة طبيعية لتكثيف الفحص المبكر وتتبع السلاسل الانتقالية للفيروس.. واثقون من كفاءة النظام الفريد الذي وضعته أجهزتنا الصحية لمكافحة جائحة كورونا".