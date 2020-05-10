الإعلام البريطاني: جونسون سيعلن نظام تحذير من كورونا بـ5 درجات

أفادت وسائل إعلام بريطانية بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعلن اليوم الأحد عن نظام تحذير جديد من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكشفت تقارير إخبارية بريطانية أن جونسون، سيعلن في كلمة من المقرر أن يلقيها في الساعة الـ18.00 بتوقيت غرينيتش عن الخطوات المقبلة في المعركة التي تخوضها المملكة المتحدة ضد "كوفيد-19"، بما فيها نظام تمييز لوني خاصا بتقييم مدى خطر الوباء في مختلف أنحاء

إنجلترا.

وذكرت التقارير أن النظام الجديد يضم خمس درجات خطر ملونة تتراوح من الأخضر (الدرجة الأولى) إلى الأحمر (الخامسة)، ما سيسمح للحكومة بتشديد القيود في المناطق التي تقتضي ذلك.

وتتمتع باقي أجزاء المملكة المتحدة، وهي ويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، بصلاحيات لتحديد إجراءات العزل العام في أراضيها، لكن من المتوقع أن تبقى متسقة بشكل عام

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مع ما تعلنه الحكومة في إنجلترا.

ومن المتوقع أن يسمح جونسون في كلمته للمواطنين بمغادرة منازلهم لممارسة الرياضة لأكثر من مرة يوميا.

كما أفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن حكومة لندن ستغير شعار "خليك بالبيت" إلى "ابقوا حذرين" مع تشجيع الذين لا يمكنهم العمل من المنزل على العودة إلى المكاتب والمصانع ما دامت قواعد التباعد الاجتماعي الصارمة متبعة.

وسجل في بريطانيا حتى اليوم أكثر من 215 ألف حالة لـ"كوفيد-19"، بما في ذلك 31587 حالة وفاة، ما يمثل ثاني أكبر حصيلة وفيات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة.