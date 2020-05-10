الاحتجاجات تتجدد في بغداد بعد ليلة حرق مقار حزبية في محافظات جنوبية

عادت الاحتجاجات إلى ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، بعد أيام على بدء عمل حكومة مصطفى الكاظمي.
وقال مراسلنا إن "المتظاهرين حاولوا عبور جسر الجمهورية باتجاه المنطقة الخضراء الحكومية، وتمكنوا من عبورالحاجز الأول الموجود على الجسر وصولا إلى المنطقة الفاصلة بين قوات مكافحة الشغب والساحة".
وأضاف أن "متظاهرين حشدوا منذ أيام لاحتجاجات اليوم، لكن بعض التنسيقياتوالاتحادات الطلابية اعترضت على الخطوة بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا".
وأشار إلى أن "الليلة الماضية شهدت حرق مقر منظمة بدر وعددا من مقرات الأحزاب في محافظة واسط، كما أحرقوا منزل النائب عن كتلة صادقون النيابية (عصائب أهل الحق) سعد الميالي في ذات المحافظة".
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