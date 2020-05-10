القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وذكر في بيان صحفي "انسجاما مع دعوة الكاظميوجهنا كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".
وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وأن وجه السادةقضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار اأن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".
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