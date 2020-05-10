القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكر في بيان صحفي "انسجاما مع دعوة الكاظمي

وجهنا كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم".

وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وأن وجه السادة

قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار اأن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".