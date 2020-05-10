خامنئي يشارك من حجره المنزلي في اجتماع افتراضي لمكافحة كورونا

أشرف المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، من حجره المنزلي اليوم الأحد عبر الفيديو على اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا.
وعقدت اللجنة اجتماعها في مقر رئيس الدولة حسن روحاني، بمشاركة أعضاء اللجنة والمحافظين ولجان المحافظات في أنحاء البلاد ومسؤولينفي رئاسة الجمهورية.
وذكر موقع خامنئي الإلكتروني، أن رئيس الجمهورية ووزيري الصحة والداخلية ورئيس أركان القوات المسلحة أبلغوا المجتمعين بآخر تطورات الوباء والتدابير والبرامج المختلفة التي يتم تنفيذها لاحتوائه.
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