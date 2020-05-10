روسيا.. 1915 وفاة بكورونا وأكثر من 200 ألف إصابة

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قالت السلطات الروسية، الأحد، إنها سجلت 11012 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، ليصل العدد الإجمالي في سائر أنحاء البلاد إلى 209688.
وقال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 88 شخصا توفوا خلال اليوم المنصرم، مما رفع حصيلة الوفيات إلى 1915.
وتخطت حالات الإصابة بفيروس كورونا في روسيا مثيلاتها في فرنسا وألمانيا، لتصبح خامس أعلى دولة في عدد الإصابات في العالم.
وكان سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو قال، الخميس الماضي، في منشور على موقعه الإلكتروني الشخصي، إن القيود التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد في العاصمة الروسية ستمدد حتى 31 مايو.
وقال سوبيانين إن بعض الإجراءات المطبقة منذ نهاية مارس ستخفف اعتبارا من 12 مايو، ويشمل ذلك عودة شركات الصناعة والتشييد إلى العمل.
وأضاف أنه لا يزال من السابق لأوانه إعادة فتح المنشآت الرياضية والمطاعم والمسارح.
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