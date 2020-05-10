أستراليا..أكثر الولايات تضررا بكورونا تخفف إجراءات العزل العام

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قالت غلاديس بيريغليان رئيسة وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، الأحد، إن أكبر ولايات أستراليا التي توجد بها سيدني ستسمح للمقاهي والمطاعم والملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها يوم الجمعة بعد أن أظهرت الاختبارات المكثفة تباطؤ انتشار فيروس كورونا بشكل كبير.
وذكرت بيريغليان للصحفيين اليوم الأحد: ” ليس معنى تخفيفنا القيود أن الفيروس أصبح أقل فتكا أو أقل خطرا. كل ما يعنيه ذلك هو أننا قمنا بعمل جيد حتى الآن”.
وابتداء من 15 مايو ستفتح نيو ساوث ويلز المقاهي والمطاعم لاستيعاب عشرة زبائن في المرة الواحدة والسماح بالتجمعات الخارجية التي تضم أكثر من عشرة أشخاص وزيارات ما يصل إلى خمسة أشخاص لمنزل.
وسيتم السماح للملاعب وحمامات السباحة غير المغطاة باستئناف نشاطها بحدود صارمة.
وتتوافق هذه الخطوات مع خطة مؤلفة من ثلاث خطوات لتخفيف إجراءات العزل العام أعلنت خطوطها العريضة الحكومة الأسترالية يوم الجمعة وتتضمن عودة نحو مليون شخص للعمل بحلول يوليو.
وسيتم السماح لدور العبادة في نيو ساوث ويلز بفتح أبوابها لما يصل إلى عشرة أشخاص ابتداء من يوم الجمعة.
وسيكون بوسع حفلات الزواج، التي تم قصرها على مدعوين اثنين، استضافة ما يصل إلى عشرة مدعوين وسيتم السماح للجنازات الداخلية بأن تضم 20 شخصا.
وكانت الولاية قد أعلنت في وقت سابق أن المدارس ستستأنف نشاطها من يوم الاثنين ولكن مع السماح للطلاب بالحضور يوما واحدا في الأسبوع بشكل تدريجي.
ومن جانبها، قالت ولاية فيكتوريا ثاني أكثر الولايات الاسترالية تضررا من كورونا بأنها ستعلن يوم الاثنين خطط تخفيف تدابير العزل العام بالولاية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.