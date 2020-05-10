كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اليابان تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ قبل 31 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، اليوم الأحد، أن الحكومة تتطلع إلى رفع حالة الطوارئ في "العديد من المحافظات الـ 34" التي ليست من بين المناطق الأكثر تضررا من وباء الفيروس التاجي على الصعيد الوطني قبل الموعد النهائي في 31 مايو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وقال نيشيمورا، المسؤول عن الاستجابة العامة للفيروس التاجي للحكومة، في نقاش عبر هيئة الإذاعة العامة (NHK): " من المحتمل أن يظهر رفع حالة الطوارئ في العديد من المحافظات الـ 34 التي تستبعد تلك التي تخضع لتحذيرات محددة في الأفق لأن العديد من المحافظات لم يروا إصابات جديدة مؤخرًا".

واضاف إن الاتجاه الهبوطي في العدد الأسبوعي للعدوى الجديدة وعدد الحالات الجديدة على أساس نصيب الفرد سيكون من بين معايير التقييم للرفع.

مددت اليابان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد الأسبوع الماضي حتى نهاية مايو، لكنها قالت إنها ستعيد تقييم الوضع في اجتماع فرقة عمل لفيروس كورونا في 14 مايو وربما ترفع الإجراءات في وقت سابق لبعض المحافظات.

قد تم تأكيد حوالي 15777 إصابة بفيروس كورونا و624 حالة وفاة في البلاد حتى يوم الأحد، باستثناء حالات من سفينة سياحية كانت في السابق في الحجر الصحي في يوكوهاما، وفقًا لـ NHK.

