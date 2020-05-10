كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اختطاف مواطنين روس على أيدى قراصنة قبالة سواحل غينيا الاستوائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم قراصنة، اليوم الأحد، سفينتين قبالة سواحل غينيا الاستوائية، وخطفوا عدة أشخاص معظمهم مواطنون روس، حسبما أفادت شركة مختصة بالأمن البحري

وووفقًا لشركة Dryad Global، تعرضت سفينة الشحن RIO MITONG ت لهجوم على بعد ميلين بحريين عن عاصمة غينيا الاستوائية مدينة مالابو، لافتة إلى أن القراصنة استخدموا دراجات للصعود إلى متن السفينة وخطفوا اثنين من أفراد طاقمها يعتقد أنهما يحملان الجنسية الروسية والأوكرانية.

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وكشفت بيانات موقع Marinetraffic المختص بمتابعة الملاحة، تبحر RIO MITONG تحت علم جزر القمر.

وفي سياق متصل، كانت Dryad Global قد أعلنت عن هجوم آخر استهدف أمس السبت في غينيا الاستوائية سفينة الشحن DJIBLOHO المسجلة في هذا البلد.

ووقع الحادث في ميناء لوبا، وتتحدث تقارير أولية عن اختطاف مواطنين روسيين من طاقم السفينة على أيدي القراصنة.