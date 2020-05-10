كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إسبانيا تشهد تراجع في حصيلة ضحايا كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وزارة الصحة أن حصيلة القتلى اليومية في إسبانيا بسبب الفيروس التاجي انخفضت إلى 143 حالة، اليوم الأحد، انخفاضا من 179 في اليوم السابق، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"

وهو أدنى رقم يومي للقتلى منذ منتصف مارس. وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 26،621 من 26،478 يوم السبت وارتفع عدد الحالات التي تم تشخيصها إلى 224،390 من 223،578 في اليوم السابق.

وقد تقلص الاقتصاد الإسباني بنسبة 5.2٪ في الربع الأول من العام، ويرجع ذلك أساسًا إلى الانخفاض الحاد في مارس، عندما تسببت عدوى فيروس كورونا في حدوث حالة طوارئ وإغلاق على مستوى البلاد.

هذا هو أكبر انخفاض ناتج محلي إجمالي شهدته إسبانيا في التاريخ الحديث، وهو أعمق بكثير من الانخفاض الذي شهدته في ذروة الأزمة المالية لعام 2008، عندما تقلص الاقتصاد بنسبة 2.6٪ في الربع الأول منذ عام 2009

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كان قطاع الخدمات هو الأكثر تضررًا، حيث تأثرت المؤسسات الثقافية مثل دور السينما والمسارح بشكل خاص - حيث انخفضت بنسبة 11.2٪ - في حين انخفضت التجارة والنقل والضيافة بنسبة 10.9٪.

يعتمد التقرير الفصلي على بيانات أسبوعية من الأشهر الثلاثة الأولى من العام، مع تأثير الإغلاق الذي تفرضه الحكومة على الأسبوعين الأخيرين فقط من الربع الأول.

تم تمديد الإغلاق الوطني حتى 9 مايو ليصل 8 أسابيع، مما يشير إلى أن التأثير السلبي على الاقتصاد الإسباني يمكن أن يكون أعمق عندما يتم نشر بيانات الربع الثاني في الصيف.

