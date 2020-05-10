كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تسجيل 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سلطنة عمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان، صباح اليوم الأحد، 175 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الحالات المسجلة إلى 3399 إصابة، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكانت وزارة الصحة العمانية، قد سجلت 69 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 2637، بينما وصل إجمالي الوفيات 10، وعدد المتعافين إلى 364.

واتخذت السلطات العمانية، إجراءات صارمة في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا، حيث عزلت العاصمة مسقط كلياً عن المحافظات الأخرى حتى 22 إبريل، ومنع الدخول إليها والخروج منها باستثناء المواد التموينية والأطقم الطبية.

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وتسعى العديد من الدول لإيجاد علاج للفيروس الذي تسبب بوفاة أكثر من 74 ألف شخص حول العالم، وألحق بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة.

وتسبب تفشي فيروس كورونا الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره، في رعب عالمي.

أعراض فيروس كورونا الجديد

يمكن أن تسبب فيروسات كورونا مجموعة من الأعراض، بما في ذلك الحمى والسعال وضيق التنفس والتهاب الحلق وسيلان الأنف. معظم إصابات فيروس كورونا تسبب مجرد نزلات البرد؛ وهناك سلالات أكثر شدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب رئوي حاد يتطلب العلاج في المستشفى. يشير مركز السيطرة على الأمراض إلى أن أعراض فيروس كورونا الجديد تشمل "الحمى والأعراض التي تصيب الجزء الداخلي من مرض الجهاز التنفسي (مثل السعال وصعوبة التنفس)." وتشمل عوامل الخطر السفر في الآونة الأخيرة إلى بعض المناطق المتضررة أو الاتصال بشخص يشتبه في إصابته بالفيروس.