كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بريطانيا تدرس تخفيف قواعد الإغلاق "ببطء وحذر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح وزير الإسكان البريطاني روبرت جينريك، اليوم الأحد، قبل خطاب متلفز من رئيس الوزراء لوضع خطط لبدء تخفيف إجراءات إغلاق الفيروس التاجي، إن الحكومة البريطانية تريد تخفيف قواعد الاغلاق ببطء وحذر لاعادة انعاش الاقتصاد.

لقد مر ما يقرب من سبعة أسابيع منذ أن طلب بوريس جونسون من البريطانيين البقاء في المنزل للمساعدة في منع انتشار الفيروس، باستثناء إغلاق الاقتصاد.

وقال جينريك لشبكة سكاي نيوز "إن رسالة... البقاء في المنزل الآن بحاجة إلى التحديث، نحتاج إلى رسالة أوسع لأننا نريد إعادة تشغيل الاقتصاد والبلد ببطء وحذر".

وأضاف جينريك، أن تخفيف الإغلاق سيكون مشروطًا بالحفاظ على ابقاء الفيروس تحت السيطرة، وإذا بدأ معدل الإصابة في الزيادة في بعض المناطق، فيمكن إعادة تطبيق إجراءات أكثر صرامة.

