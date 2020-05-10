كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا تسجل أكثر من 200 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقالت قوة مكافحة الفيروسات التاجية الروسية إنه لقي 88 شخصا حتفهم في اليوم الماضي، مما رفع عدد القتلى على الصعيد الوطني إلى 1915.
تفوقت حالات الفيروس التاجي الروسي على الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع لتصبح خامس أعلى نسبة إصابة في العالم.
وقد قالت السلطات الروسية يوم السبت إنها سجلت 10817 حالة إصابة جديدة بالفيروس التاجي في اليوم السابق، ليرتفع بذلك العدد على الصعيد الوطني إلى 198.676، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز"
وأضافت أن قوة مهام مكافحة فيروس كورونا في روسيا إن 104 أشخاص لقوا حتفهم بين عشية وضحاها، ليصل عدد القتلى الوطني إلى 1827.
تفوقت حالات الفيروس التاجي الروسي على الإصابات الفرنسية والألمانية هذا الأسبوع لتصبح خامس أعلى نسبة إصابة في العالم.
وقالت روسيا في بيان، الخميس، انها سجلت ارتفاعا قياسيا يوميا في حالات الاصابة بالفيروس التاجي، حيث سجلت 11232 حالة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وقد وضعت الحكومة الروسية إجراءات إغلاق على مستوى البلاد حتى 12 مايو، وقال الرئيس فلاديمير بوتين يوم الأربعاء إن هذه الإجراءات قد يتم تمديدها وتعزيزها في بعض مناطق البلاد.