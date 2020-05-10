بعد تخفيف القيود.. تسجيل إصابة جديدة في ووهان لأول مرة منذ أزيد من شهر

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم الأحد، تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في مدينة ووهان، وهي الأولى، منذ الثالث من شهر أبريل الماضي.

وأشارت لجنة الصحة، في تقرير لها، إلى أن المصاب في حالة خطيرة، واكتشفت إصابته ضمن 14 إصابة جديدة مؤكدة في البلاد، 11 منها في مدينة شولان في إقليم جيلين شمال شرق البلاد، والحالتان الباقيتان قادمتان من الخارج.

يذكر أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في الصين وصل إلى 82901 حالة، حتى التاسع من ماي الجاري، فيما استقر عدد حالات الوفاة دون تغيير عند 4633.

وكانت مقاطعة هوبي الصينية، التي ظهر الفيروس أول مرة في عاصمتها ووهان، أعلنت، مطلع الشهر الجاري، تخفيض مستوى الاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بالوباء، من أعلى إلى ثاني أعلى مستوى، حسب وكالة أنباء شينخوا الصينية.

وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أن مدينة ووهان، مركز تفشي الفيروس في العالم، أصبحت خالية من أية حالة إصابة به، إذ لا يوجد أي مريض به في المستشفيات.