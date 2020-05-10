من بينهم مغاربة.. إيطاليا ستمنح الإقامة لأكثر من نصف مليون مهاجر بسبب دورهم في الجائحة

من المنتظر أن تتحول محنة كورونا في إيطاليا إلى منحة لعدد كبير من المهاجرين، منهم مئات المغاربة، الذين لا يتوفرون على وثائق إقامة رسمية في البلاد، وسط استعداد إيطاليا لمنح 600 ألف منهم الإقامة القانونية، بالنظر إلى الدور الذي أبانوا عنه في هذه الجائحة.

ونقلت صحيفة “ذي صانداي تايمز” أن الحكومة ستمنح أكثر من نصف مليون مهاجر غير شرعي في إيطاليا تصاريح للبقاء، والعمل بموجب الخطط التي وضعتها الحكومة، التي قالت إن إقامة هؤلاء المهاجرين ضرورية لرعاية المسنين، وقطف المحاصيل.

وحسب المصدر ذاته، فإنه خلال شهرين من الإغلاق، بسبب كورونا، عمل المهاجرون غير المتوفرين على وثائق الإقامة بشكل مضني في الحقول الإيطالية، وخاطروا بأنفسهم لضمان إمدادات الغذاء الآمن للإيطاليين الملازمين بيوتهم.

خطة إيطاليا لمنح الإقامة للمهاجرين تحظى بدفاع مستميت من كبار الفلاحين، لأن المحاصيل الزراعية ستضيع لولا مشاركة المهاجرين، وهو الموقف، الذي تدعمه وزيرة الفلاحة، لكن حزب حركة الخمس نجوم، الذي سبق أن تحالف، في الحكومة السابقة، مع اليمين المتطرف، يعارض بشدة هذه الخطوة.