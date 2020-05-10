عاجل.. إصابات كورونا تتجاوز 6 آلاف.. تسجيل 128 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الأحد، تسجيل 128 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 6038 حالة مع استباعد إصابة 58798 حالة.

وكشفت الوزارة في الحصيلة الجزئية لـ18 ساعة الأخيرة أنه تم تسجيل 84 حالة شفاء ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 2545 شخص.

أيضا تم تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا المستجد منذ الساعة 4 من مساء يوم أمس السبت، إلى غاية الساعة العاشرة من صباح اليوم الأحد، لترتفع الحصيلة إلى 188 حالة وفاة.

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