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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الإمارات إلى 4804 والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في الإمارات إلى 4804، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة وتعافيها التام، من أعراض المرض وتلقيها الرعاية الصحية اللازمة.
وأوضحت أنه وتماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" والمخالطين لهم وعزلهم، تم إجرائها أكثر من 29,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.
وأضافت أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في دولة الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الإمارات ساهم في الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18198 حالة.
وأشارت الوزارة إلى وفاة 13 حالة لمصابين من جنسيات مختلفة، وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصةً وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.
وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع .
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