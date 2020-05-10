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شكرا لقرائتكم خبر عن "الأغذية العالمي" يشكر ولي عهد أبوظبي: "كافحتم الجوع في أنحاء العالم" والان مع التفاصيل
الأحد 10 مايو 2020
أعرب ديفيد بيزلي، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، عن شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعمه ومساندته المستمرة للجهود العالمية المبذولة للقضاء على الأمراض والجوع.
وقال بيزلي في تغريدة على حسابه في تويتر: "شكرا للصديق العزيز محمد بن زايد.. إن دولة الإمارات العربية تواصل التقدم في مكافحة فيروس COVID-19 والجوع في جميع أنحاء العالم".
وأضاف بيزلي: "يعد جسرنا الجوي الجديد مثالا رائعا على التعاون المشترك البناء خاصة في ظل الحاجة الشديدة لهذا الجسر".
وتابع: "عندما يتعاون برنامج الأغذية العالمي مع دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإننا ننقذ الأرواح".
وكانت الإمارات قد أطلقت بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، جسرا جويا دوليا لتوفير خط للإمدادات الصحية والإنسانية التي تشكل شريان حياة للمجتمعات الهشة التي تعاني من الآثار المدمرة لجائحة "كوفيد-19" في كافة أنحاء العالم.
ويعمل الجسر بشكل دوري بين الإمارات ومواقع رئيسية في كافة أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، لتوفير الملايين من المستلزمات والوحدات الطبية، وآلاف الأطنان من البضائع الحيوية للاستجابة لاحتياجات المجتمعات الهشة والعاملين في الصفوف الأولى في أكثر من 100 دولة في العالم خلال الأشهر المقبلة وحتى نهاية العام الجاري.
ويمثل الجسر الجوي للإمارات وبرنامج الأغذية العالمي مساهمة كبرى في خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية العالمية لمكافحة الجائحة.
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