دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى النيجر لمواجهة كورونا

الأحد 10 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات، الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

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وقال عامر المنهالي القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في تشاد: "تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا وخاصة دول الساحل الأفريقي على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة "كوفيد-19".

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 467 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 467 ألفا من العاملين في المجال الطبي.