طائرة مساعدات إماراتية إلى مالي لمواجهة كورونا

الأحد 10 مايو 2020

أرسلت دولة الإمارات، الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص إلى جمهورية مالي، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال يوسف سيف آل علي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الجزائر الديموقراطية الشعبية والسفير غير المقيم في مالي: " تعتبر مالي شريكا مهما لدولة الإمارات في الجهود الرامية إلى تعزيز مكافحة "كوفيد-19" في جميع أنحاء أفريقيا".

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وأضاف أن المساعدات الطبية التي تقدمها الإمارات إلى مالي اليوم ستوفر الحماية للعاملين في الصفوف الأمامية.

وأوضح أن دولة الإمارات تقف إلى جانب مالي في هذه اللحظة الصعبة وهي على ثقة من أن العالم قادر على تجاوز هذه الأزمة من خلال التعاون متعدد الأطراف وتضافر الجهود لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت دولة الإمارات أكثر من 473 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 473 ألفا من العاملين في المجال الطبي.