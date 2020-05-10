شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:21 مساءً, 10 مايو 2020 م
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18,198 حالة كما أعلنت الوزارة عن 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة .
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.