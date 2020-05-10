الإمارات تسجل 781 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أنه تم الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18,198 حالة كما أعلنت الوزارة عن 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة ، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة .