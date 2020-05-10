شكرا لقرائتكم خبر عن عمدة لندن: الطريق إلى تعافينا من كورونا سيكون طويلًا والان نبدء بالتفاصيل

قال صادق خان، عمدة لندن، عبر حسابه على التويتر :"سيكون الطريق إلى تعافينا طويلًا، وسيظل يتطلب منا اتباع القواعد للحفاظ على سلامة بعضنا البعض. مضيفاً: "يُرجى اتباع تعليمات الحكومة واستخدام وسائل النقل العام للرحلات الأساسية فقط".

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