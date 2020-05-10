شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة الفلسطينية: تعافي 58 % من مصابي كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي كيلة، إن هناك 3 إجراءات يجب على جميع المواطنين الفلسطينيين التعايش معها: ارتداء الكمامات، والقفازات، والتباعد الاجتماعي، من أجل الذهاب إلى منحنى أكثر تصاعدا بالتعافي من كورونا في فلسطين.

وأوضحت كيلة في تصريحات لها لليلة الماضية، أن ما نسبته 58,7 % من الحالات المصابة في فلسطين قد تعافت، ما يشكل مؤشراً إيجابيا من خلال هبوط المنحنى الوبائي، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة التعافي لا يدعو إلى الطمأنينة فلا تزال كورونا موجودة في فلسطين.