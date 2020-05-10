شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات بكورونا منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لحالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى 143 اليوم الأحد انخفاضا من 179 في اليوم السابق.

ويمثل ذلك أقل عدد وفيات يومي منذ منتصف مارس.

وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621 من 26478 يوم السبت كما ارتفع عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 224390 من 223578 في اليوم السابق.