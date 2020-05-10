شكرا لقرائتكم خبر عن إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات بكورونا منذ شهرين والان نبدء بالتفاصيل
قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لحالات الوفاة في البلاد جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد تراجع إلى 143 اليوم الأحد انخفاضا من 179 في اليوم السابق.
ويمثل ذلك أقل عدد وفيات يومي منذ منتصف مارس.
وأضافت وزارة الصحة أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 26621 من 26478 يوم السبت كما ارتفع عدد الحالات التي جرى تشخيص إصابتها بالفيروس إلى 224390 من 223578 في اليوم السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر إسبانيا تسجل أقل معدل وفيات بكورونا منذ شهرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.