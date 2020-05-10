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لا رفع للحظر.. العراق يتجه لتشديد إجراءات كورونا

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أعلنت خلية الأزمة لمواجهة جائحة كورونا في العراق عن إجراء تقييم لحظر التجوال وللإجراءات الممكن اتخاذها ، مؤكدة أن حظر التجوال الجزئي باقٍ.

ونقلت الأنباء العراقية (واع) اليوم الاحد عن وكيل وزارة الصحة عضو خلية الأزمة جاسم الفلاحي قوله إن "الحديث عن وجود توجه برفع حظر التجوال عارٍ عن الصحة"، مؤكدا أن حظر التجوال الجزئي باق وخلية الأزمة لم تتخذ أي إجراء.

وأشار الى أن خلية الأزمة تحاول تشديد الإجراءات فيما يتعلق بتحسين حظر التجوال الجزئي.

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