هيئة التقاعد الوطنية تعلن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين

اعلنت هيئة التقاعد الوطنية، الاحد، عن صرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين. وقالت الهيئة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه انه "تم دفع رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر ايار 2020". Advertisements واضافت انه "بإمكان المتقاعدين حاملي بطاقات الدفع الإلكتروني مراجعة منافذ الصرف لاستلام رواتبهم". وقررت وزارة المالية، امس السبت، صرف رواتب المتقاعدين اعتباراً من صباح يوم غد الاحد.

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