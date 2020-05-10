تظاهرات وحرق.. ما يحصل على جسر الجمهورية الان 'صور'

تظاهر المئات من المواطنين على جسر الجمهورية وسط بغداد، الاحد، للمطالبة بتغيير الحكومة وتوفير الخدمات.

وقال مراسل الخليج 365، ان المئات من المواطنين تظاهروا اليوم على جسر الجمهورية في بغداد، حيث قاموا باحراق الاطارات ورفع الاعلام العراقية.

واضاف ان المتظاهرين طالبوا بتغيير الحكومة الحالية وتوفير الخدمات والقضاء على الفساد والفاسدين.

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