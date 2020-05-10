الفلبين تسجل حالة جديدة بفيروس كورونا وفاة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أكدت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الأحد 184 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للحالات المبلغ عنها في الدولة الواقعة بجنوب شرق آسيا إلى 10794.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم تسجيل 15 وفاة أخرى ذات صلة بمرض كوفيد-19 الذي يتسبب فيه فيروس كورونا، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 719. أضافت أن 82 مريضا تعافوا ليصل عدد المتعافين إلى 1924.