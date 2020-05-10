انت الان تتابع ارتفاع عدد الوفيات جراء "كورونا" في الهند إلى 2109 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم الاحد ارتفاع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) في البلاد إلى 2109 حالات وفاة فيما زاد عدد الاصابات به إلى 62939 حالة.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن ذلك جاء بعد تسجيل 128 حالة وفاة بسبب الفيروس و3277 إصابة جديدة به خلال ال24 ساعة الماضية مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدد حالات الشفاء منه بلغ 19358 حالة حتى الآن.

ولا تزال ولاية (ماهاراشترا) أكثر الولايات الهندية تضررا بالفيروس حيث ارتفع عدد الوفيات فيها إلى 779 شخصا في حين أصيب بالفيروس بها 20228 آخرون تليها ولاية (غوجارات) مع 472 حالة وفاة إلى جانب 7796 إصابة وسط انتشار الجائحة في 33 ولاية هندية.

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وكانت الحكومة المركزية مددت قبل أيام تدابير الاغلاق الكامل للمرة الثالثة على التوالي ولمدة أسبوعين للحد من انتشار الفيروس وقسمت المحافظات إلى مناطق حمراء وبرتقالية وخضراء بحسب مستوى تضررها بالفيروس.

وعملت السلطات على تخفيف بعض القيود في المحافظات غير المتأثرة بشكل كبير بالفيروس في وقت يستمر تنفيذ بعض التدابير الاحترازية على المستوى الوطني.