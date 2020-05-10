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دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى النيجر لمواجهة كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 مايو 2020

دولة الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى النيجر لمواجهة كورونا

متابعات_الخليج 365

أرسلت دولة الإمارات، الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار "كوفيد-19".

 

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وسيستفيد من تلك المساعدات أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

 

وقال عامر المنهالي القائم بالأعمال لدى سفارة دولة الإمارات في تشاد: "تأتي المساعدات المقدمة إلى النيجر كجزء من جهود دولة الإمارات لضمان حصول العاملين في مجال الرعاية الصحية في جميع أنحاء أفريقيا وخاصة دول الساحل الأفريقي على معدات الحماية الشخصية اللازمة لتمكينهم من أداء عملهم في الصفوف الأمامية لمكافحة "كوفيد-19".

 

وقدمت دولة الإمارات حتى اليوم أكثر من 467 طنا من المساعدات لأكثر من 43 دولة، استفاد منها نحو 467 ألفا من العاملين في المجال الطبي.

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