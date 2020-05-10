شكرا لقرائتكم حادث مروع بمصر.. تصادم سيارة نقل بحافلة تقل عاملات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت محافظة المنوفية شمال مصر، اليوم الأحد، حادثاً مروعاً راح ضحيته 3 فتيات وإصابة 19 آخرين.

وقال مصدر أمني وشهود عيان "للعربية.نت" إن حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وحافلة تقل فتيات عاملات أعلى الطريق الإقليمي بمنطقة الخطاطبة بمحافظة المنوفية، شمال البلاد، أدى للإطاحة بسيارة الفتيات من أعلى الطريق وسقوطها، مضيفين أن الحادث أسفر عن مصرع 3 فتيات وإصابة 19 آخرين بعضهم في حالة حرجة.

وأكدوا أن الفتيات يتبعن أحد المقاولين الذي يقوم بتوريد العمالة للمصانع المتواجدةفي المنطقة وهن من قرى دمليج وبهواش.

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فيما تم إخطار النيابة التي تولت التحقيق.

هذا وتحتل مصر مركزًا متقدمًا في تصنيف حوادث الطرق عالميًا بـ13 ألف قتيل سنويا، وصنفتها منظمة الصحة العالمية ضمن أسوأ ١٠ دول في حوادث الطرق على مستوى العالم.

وتشهد طرق الصعيد الصحراوي والدائري والإقليمي أضخم الحوادث في عدد الضحايا والمصابين نتيجة السرعة الجنونية ورعونة السائقين.

ووفقا لتقارير حكومية فإن محافظات بني سويف والمنيا وأسيوط تعتبر الأعلى في عدد حوادث الطرق بنسبة 34٪؜، بينما تحتل سوهاج المرتبة الأخيرة.