مرتضى التقى وفدا من أصحاب المدارس الخاصة المجانية

التقى وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى، وفدا من أصحاب المدارس الخاصة المجانية برئاسة وهيب دندش طالبه بالتواصل مع وزارة المالية من أجل العمل على دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية عن الأعوام 2015، 2016، 2017، 2018 و2019.
وقد أجرى مرتضى اتصالا مع وزير المالية غازي وزني، الذي وعد بدفع جزء من المستحقات المالية لاصحاب المدارس.
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