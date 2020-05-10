مرتضى التقى وفدا من أصحاب المدارس الخاصة المجانية

التقى وزير ​الزراعة​ والثقافة ​عباس مرتضى​، وفدا من أصحاب ​المدارس الخاصة​ المجانية برئاسة وهيب دندش طالبه بالتواصل مع ​وزارة المالية​ من أجل العمل على دفع مستحقات المدارس الخاصة المجانية عن الأعوام 2015، 2016، 2017، 2018 و2019.

وقد أجرى مرتضى اتصالا مع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​، الذي وعد بدفع جزء من المستحقات المالية لاصحاب المدارس.

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