تعميم صورة سيديتين أجنبيتين من جون أوراق ثبوتية

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورتَين لسيّدتَين:
الأولى: مجهولة الهوية والجنسية، عُثر عليها بتاريخ 9/٥/٢٠٢٠، في محلّة الحدت/ الطريق العام بالقرب من مبنى السنترال، ولا يوجد بحوزتها أوراق ثبوتية. يرجى ممن يعرف شيئاً عنها، أو لديه أي معلومة تتعلق بها، الحضور إلى مركز فصيلة الحدت في وحدة الدرك الإقليمي، أو الاتصال على الرقم:466553/05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
الثانية: المدعوة "مسكارا بايبا سكيبارتو " من الجنسية الأفريقية (حسب أقوالها) عُثر عليها بتاريخ 9/5/2020 في محلة الزلقا بالقرب من مستشفى الأرز، ولا يوجد بحوزتها أوراق ثبوتية. يرجى ممن يعرف شيئاً عنها، أو لديه أي معلومة تتعلق بها، الحضور إلى مركز فصيلة أنطلياس في وحدة الدرك الاقليمي، أو الاتصال على الرقم:713517/04، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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