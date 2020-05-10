أفاد مراسل "الخليج 365" أنه أقيم في كنيسة السيدة في مدينة النبطية قداس وصلاة الأحد وفق المعتاد، كما باقي الكنائس والاديرة في النبطية الفوقا كفروة والكفور بعد إقفال تام لأكثر من شهرين بسبب الاجراءات التي اتخذت لمنع تفشي وباء كورونا، وقد اعتمدت الوقاية والتعقيم والتباعد بين الحضور الذي لم يتجاوز 30 بالمئة من المؤمنين.
وشدد كاهن رعية السيدة الخوري كامل إيليا على إلتزام الكنيسة بكل المعايير المفروضة لحماية المصلين من ناحية والمجتمع من ناحية ثانية.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: كنيسة السيدة- النبطية أقامت قداس وصلاة الأحد مع إعتماد الوقاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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