النشرة: كنيسة السيدة- النبطية أقامت قداس وصلاة الأحد مع إعتماد الوقاية

أفاد مراسل "​الخليج 365​" أنه أقيم في ​كنيسة السيدة​ في ​مدينة النبطية​ قداس وصلاة الأحد وفق المعتاد، كما باقي الكنائس والاديرة في ​النبطية الفوقا​ ​كفروة​ و​الكفور​ بعد إقفال تام لأكثر من شهرين بسبب الاجراءات التي اتخذت لمنع تفشي وباء ​كورونا​، وقد اعتمدت ​الوقاية​ والتعقيم والتباعد بين الحضور الذي لم يتجاوز 30 بالمئة من المؤمنين.

وشدد كاهن رعية السيدة الخوري كامل إيليا على إلتزام الكنيسة بكل المعايير المفروضة لحماية المصلين من ناحية والمجتمع من ناحية ثانية.