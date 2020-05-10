أبو زيد: المساس بأموال الناس هو أمر مرفوض

هنأ مستشار ​رئيس الجمهورية​ النائب السابق ​أمل أبو زيد​ ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ و​الحكومة​ مجتمعة على التعاطي الجيّد الذي جرى في مكافحة وباء ​الكورونا​ و"لكن أمام المخاطر التي بدأت تظهر من جديد علينا الإنتباه وعدم التسرّع في عودة الحياة إلى مجراها بشكل سريع". وأضاف "تلقّى ​لبنان​ مساعدة طبيّة روسية كناية عن 5000 عيّنة من أجل إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس الكورونا وقد تابعت الموضوع بحكم علاقتي مع ​الدولة​ الروسية وأطلعت فخامة ​الرئيس ميشال عون​ عن هذا الموضوع. ​​​​​".

وأشار إلى انه "لاحظت تفلّتاً صحياً وعدم التزام من الناس ب​الحجر المنزلي​ والإجراءات الوقائية وفي جزّين خلال زيارتي لمركز ​الصليب الأحمر​ لاحظت انتشار كبير للناس على الأرصفة وفي الأماكن العامة وحذرّت رئيس ​بلدية جزين​ الذي أبدى تجاوباً واتخذّ الإجراءات المناسبة". وأكد ان "الوضع في لبنان اقتصادياً بات يشكّل تحدياً كبيراً على اللبنانيين خاصة في ظلّ ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية مقابل ​الدولار​ وهذا الامر يستدعي تحركاً حكومياً وخطّط واضحة".

من جهة أخرى، شدد على ان "المساس بأموال الناس هو أمر مرفوض لأنه لا يمكن تحميل الناس فشل الطبقة السياسية والسؤال الأهم : ماذا تعدون الناس في المقابل؟ ما هي الضمانات الصحيّة والإجتماعية والغذائية ؟​​​​​​​".