أبو زيد: المساس بأموال الناس هو أمر مرفوض

هنأ مستشار رئيس الجمهورية النائب السابق أمل أبو زيد وزير الصحة حمد حسن والحكومة مجتمعة على التعاطي الجيّد الذي جرى في مكافحة وباء الكورونا و"لكن أمام المخاطر التي بدأت تظهر من جديد علينا الإنتباه وعدم التسرّع في عودة الحياة إلى مجراها بشكل سريع". وأضاف "تلقّى لبنان مساعدة طبيّة روسية كناية عن 5000 عيّنة من أجل إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بفيروس الكورونا وقد تابعت الموضوع بحكم علاقتي مع الدولة الروسية وأطلعت فخامة الرئيس ميشال عون عن هذا الموضوع. ".
وأشار إلى انه "لاحظت تفلّتاً صحياً وعدم التزام من الناس بالحجر المنزلي والإجراءات الوقائية وفي جزّين خلال زيارتي لمركز الصليب الأحمر لاحظت انتشار كبير للناس على الأرصفة وفي الأماكن العامة وحذرّت رئيس بلدية جزين الذي أبدى تجاوباً واتخذّ الإجراءات المناسبة". وأكد ان "الوضع في لبنان اقتصادياً بات يشكّل تحدياً كبيراً على اللبنانيين خاصة في ظلّ ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية مقابل الدولار وهذا الامر يستدعي تحركاً حكومياً وخطّط واضحة".
من جهة أخرى، شدد على ان "المساس بأموال الناس هو أمر مرفوض لأنه لا يمكن تحميل الناس فشل الطبقة السياسية والسؤال الأهم : ماذا تعدون الناس في المقابل؟ ما هي الضمانات الصحيّة والإجتماعية والغذائية ؟".
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