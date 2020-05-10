بلدية زحلة:للتحلي بأعلى درجات الوعي والإلتزام التام بكل توصيات التعبئة

لفتت ​بلدية زحلة​ في بيان الى أنه "بعدما أعلن عن ظهور ​حالات​ إصابة ب​فيروس كورونا​ في صفوف العسكريين وأن بعض هؤلاء العسكريين هم من سكان منطقة البقاع، تأكد ما سبق أن حذرنا منه، من أننا عمليا لم نتخطى مرحلة الخطر"، داعية كل المقيمين في المدينة الى "التحلي بأعلى درجات الوعي والإلتزام التام بكل توصيات التعبئة العامة سواء لجهة ملازمة المنازل وعدم مغادرتها إلا في حالات الضرورة القصوى وتجنب التجمعات بشتى أنواعها، مع الإلتزام التام بغستخدام الكمامات والقفازات في كل الأماكن".

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