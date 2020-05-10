النشرة: اشتباكات بين الجيش السوري والفصائل المسلحة في قريتي المنارة وطنجرة

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​اشتباكات​ عنيفة تدوري بين ​الجيش السوري​ والفصائل المسلحة في قريتي ​المنارة​ وطنجرة الواقعتين في سهل الغاب ب​ريف حماة​ الشمالي الغربي بعد محاولة المسلحين الاعتداء على النقاط العسكرية للجيش في المنطقة وسط قصف مدفعي يستهدف تحركاتهم ومحاولات تقدم للمجموعات المسلحة في المنطقة.

ويذكر ان الاشتباكات المباشرة تعود لاول مرة بين الطرفين بعد اكثر من شهرين من الهدوء على جبهات القتال،