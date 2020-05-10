مطالب برلمانية بسرعة إقرار التشريعات المتعلقة بالقطاع الطبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، إن انتشار فيروس كورونا أكد حتمية الانتهاء من بعض قوانين الصحة والأطباء للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وقطاعاتها، مشيرا إلى أن هناك حاجة ضرورية لإصدار الكثير من التشريعات المتعلقة بالصحة والأطباء وتطوير المنظومة الطبية والتي أثبتت أزمة كورونا ضرورة الانتهاء من إقرارها حتى تساهم فى الاستفادة من أصول الدولة فى مجال الصحة وتطور المنظومة الصحية لتكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات التى تواجهنا. وأوضح أن الوضع في المستشفيات سيئ ويحتاج إلى تطوير حقيقي يتم تنفيذه على أرض الواقع للتخلص من المشكلات التي تواجه الأطباء لتقديم رعاية صحية متكاملة للمريض المصري بغض النظر عما يتم تقديمه في المبادرات الصحية، وإن كانت حققت نجاحات مبهرة شهد بها العالم أجمع. Advertisements وأضاف أن الارتقاء بالمنظومة الصحية يبدأ من تطوير المستشفيات والدفع بأسرة رعاية مركزة وحضانات، فضلا عن توفير مستلزمات طبية وأدوية، بجانب تحسين وضع الأطباء في مصر، للقضاء على ظاهرة هجرة الأطباء بالخارج.

وكانت قد أعلنت الحكومة مؤخرًا عن إنشاء مجلس أعلى للصحة، وذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الثلاثاء الماضي، مع عدد من الوزراء، وكشفت أن الهدف من إنشاء مجلس أعلى للصحة، هو من أجل دعم وتعزيز القطاع الصحى.

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