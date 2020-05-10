ليفربول الانجليزي “مهتم” بلاعب المنتخب الوطني

عبر مسؤولو فريق ليفربول الانجليزي عن اهتمامهم بضم اللاعب زهير فضال، مدافع المنتخب الوطني وريال بيتيس الاسباني، خلال فترة الانتقالات المقبلة، وفق ما كشفته صحيفة “إستاديو ديبورتيفو”.

وشدد المصدر ذاته، استنادا إلى صحيفة “ليفربول إيكو”، أن رحيل الكرواتي لوفرين عن الفريق بات وشيكا، في ظل العروض القوية التي توصل بها من فرق توتنهام، أرسنال وروما، وهو ما يفرض التعاقد مع لاعب آخر.

وأوضح المصدر نفسه أن المدرب كلوب يرغب في ضم لاعب نابولي كاليدو كوليبالي غير أن المطالب المالية قد تفشل الصفقة، مبرزا في السياق ذاته أن الفريق يراهن على لاعب واعد في تطور مستمر، أو لاعب بتجربة يقبل بنظام التناوب إلى جوار فان ديك وجو غوميز، مشيرة إلى أن اللاعب المغربي فضال يوجد ضمن القائمة.