طقس نهاية الأسبوع.. أجواء حارة نسبيا مع سحب كثيفة

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، طقس اليوم الأحد، أن تظل الأجواء نسبيا حارة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، مع مرور سحب كثيفة مع نزول أمطار ضعيفة بمنطقة طنجة، والريف، والأطلس، والسايس، والواجهة المتوسطية.

وستكون الأجواء غائمة جزئيا بالسواحل الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط وشمال المنطقة الشرقية مع نزول قطرات مطرية متفرقة.

كما سيلاحظ تشكل سحب منخفضة، خلال الليل والصباح، حيث ستكون مرفوقة بكتل من الضباب بالسواحل الوسطى، وستكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا في باقي أرجاء المملكة.

ومن المحتمل أن تهب زوابع رملية داخل الأقاليم الجنوبية، فيما ستهب الرياح معتدلة إلى أحيانا قوية نوعا ما من القطاع الشمالي بالأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الغربي شمال البلاد، ومتقلبة بباقي الجهات.

Advertisements

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 04 و12 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 11 و16 درجة بالشمال والوسط، وشمال المنطقة الشرقية والأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و23 درجة بالجنوب الشرقي وبأقصى الجنوب.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 10 و17 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 18 و24 درجة شمال المنطقة الشرقية، وشمال ووسط البلاد، وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 25 و30 درجة جنوب المنطقة الشرقية، والأقاليم الجنوبية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 30 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وبالبوغاز، وعلى طول السواحل الأطلسي.