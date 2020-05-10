تحقيق أمني بعد العثور على عظام مواش بحاويات أزبال في مراكش

تتواصل التحقيقات الأمنية في شأن العثور على عظام مواش بحاويات أزبال في مراكش، فقد فتحت الدائرة الأمنية بمنطقة “المحاميد”، ابتداء من الأربعاء المنصرم، بحثا قضائيا تمهيديا في شأن الاشتباه في تورط صاحب محل تجاري ومساعده بحي “المحاميد” في تعاطي الذبيحة السرية وتخزين وترويج لحوم أبقار غير صالحة للاستهلاك بالمنطقة نفسها، وهو البحث التمهيدي الذي تم فتحه على خلفية العثور على عظام مواشٍ ملقاة بحاويات أزبال بشارع “النخيل” بحي “المحاميد” وبأزقة متفرّعة عنه، وهو ما أثار مخاوف ساكنة المنطقة من أن يكون الأمر متعلقا بعملية ذبح دواب وترويج لحومها في الأسواق المحلية، ليجري الاتصال بالمصالح الأمنية، التي قامت بمعاينة الحاويات وأشعرت السلطة المحلية والمصالح الجماعية المختصة، ممثلة في المكتب الجماعي لحفظ الصحة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا).

واستنادا إلى مصدر مطلع، فلم تمض سوى ساعات قليلة على فتح التحقيقات الأمنية حتى جرى استبعاد فرضية ذبح دواب، بعدما تمكنت خبرة بيطرية، أجراها المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، من التأكيد على أن العظام تعود لأبقار، قبل أن يتمكن المحققون من تحديد هوية الشخص الذي قام بإلقاء العظام في الحاويات، ويتعلق الأمر بمساعد جزار بالحي عينه.

ساعات قليلة بعد ذلك، قامت لجنة أمنية وإدارية مختلطة، مكونة من مصالح الأمن الوطني بمنطقة “المحاميد” والسلطات المحلية والجماعية والصحية، مساء أول أمس، بمعاينة محل الجزارة الذي يعمل به الشخص المشتبه فيه، ليتم حجز كمية كبيرة من لحوم الأبقار المتعفنة والمتحصّلة من الذبيحة السرية، ويجري إخضاع الجزار ومساعده لمسطرة البحث التمهيدي، في انتظار تقديمهما أمام العدالة، بينما تتواصل الأبحاث والتحريات لتحديد باقي المتورطين المفترضين في هذه الأنشطة المخالفة للقانون، في الوقت الذي جرى إتلاف المواد الغذائية المحجوزة بالتنسيق مع السلطات الصحية والطبية المختصة.

وتزامنا مع الأبحاث الأمنية المذكورة، أجرت المصالح الأمنية بمراكش، أمس الجمعة، مسطرة التقديم أمام وكيل الملك لدى ابتدائية المدينة لستة أشخاص، في حالة اعتقال، للاشتباه في ارتكابهم تهما تتعلق بـ”إعداد لحوم أبقار وتقديمها للمواطنين في ظروف غير صحية”.

واستنادا إلى مصدر مطلع، فقد أوقفت مصالح الشرطة بمنطقة أمن “المنارة”، مساء أول أمس، المشتبه فيهم الستة، بعدما جرى ضبطهم متلبسين بعمليات تقطيع اللحوم وترويجها بطريقة غير قانونية بالمجازر البلدية بمدينة مراكش، كما حجزت الشرطة، خلال التدخل الأمني نفسه، كميات مهمة من اللحوم الحمراء مخزنة في ظروف لا تراعي شروط الصحة والنظافة وحماية الأمن الصحي للمستهلكين .