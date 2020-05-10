كورونا في المجتمع العربي: ارتفاع طفيف بعدد الإصابات بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ننشر فيما يلي عدد الإصابات بفيروس كورونا، في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية صباح اليوم الأحد، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية: حورة: 157 دير الأسد: 151 أم الفحم: 80 رهط: 62 الطيبة: 49 جسر الزرقاء: 43 البعنة: 34 دبورية: 31 جت: 23 طمرة: 22 عرعرة النقب: 21 مجد الكروم: 20 باقة الغربية: 20 الناصرة: 19 سخنين: 17 كفر قاسم: 17 كفر كنا: 16 البقيعة: 15 قائمة البلدات التي عدد الإصابات فيها أقل من 15 مصابا: شفاعمرو الطيرة عرابة قلنسوة المغار معلوت- ترشيحا (مختلطة) جديدة- المكر تل السبع عرعرة يافة الناصرة كفر قرع كسيفة مسعودين العزازمة يركا طلعة عارة اللقية Advertisements إكسال عين ماهل نحف أبو سنان الفريديس عسفيا كابول كفر ياسيف دير حنا بسمة عارة جلجولية البعينة- نجيدات بير المكسور أبو ربيعة الرامة عيلوط بسمة طبعون أبو غوش شعب زيمر طوبا- الزنغرية يانوح - جث الشبلي- أم الغنم حرفيش جولس عيلبون المزرعة كفر برا فسوطة معليا عرب السيد كفر مصر الناعورة بقعاثا (الجولان المحتل) مجدل شمس (الجولان المحتل).

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