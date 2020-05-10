الصحة الإسرائيلية: 248 وفاة بكورونا و15 إصابة جديدة بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية قبيل ظهر اليوم، الأحد، أن حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت إلى 248، وأن عدد المرضى بالفيروس ازداد بـ15 إصابة جديدة ووصل إجمالي عددهم إلى 4,826 مريضا.

ووفقا لبيانات الوزارة، فإنه أصيب بعدوى كورونا حتى اليوم 16,458، بينما تماثل 11,384 منهم للشفاء. ولا يزال 65 شخصا من المرضى يخضعون لتنفس اصطناعي بسبب حالتهم الخطيرة.

وكانت المراكز والمجمعات التجارية والأسواق قد فتحت أبوابها أمام الجمهور والمتسوقين، يوم الخميس الماضي، وذلك بموجب التسهيلات التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لرفع التقييدات التي فرضتها لمواجهة فيروس كورونا.

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وعادت المجمعات التجارية والأسواق المفتوحة ونوادي اللياقة للعمل بموجب تعليمات وزارة الصحة التي تشدد على النظافة والتعقيم واعتماد سبل الوقاية لمنع تفشي الفيروس.

وتفرض تعليمات الوزارة تقييدات بكل ما يتعلق بعدد الزبائن الذي يسمح لهم بالدخول للمراكز والأسواق، وتحد أيضا من التجمهر داخل المحلات التجارية، وتطالب صاحب المحل ترتيب دخول وخروج الزبائن، مع الحفاظ على مسافة مترين بين شخص وآخر، كما سيتم نشر أعداد كبيرة من المنظمين على مداخل الأسواق والمجمعات التجارية.

وستشرف طواقم من السلطات المحلية على متابعة إجراءات الوقاية خلال عمل المجمعات التجارية والأسواق، على أن يطبق الشخص المشرف على تشغيل المركز التجاري أو السوق الإجراءات الهادفة للحفاظ على صحة الجمهور ومنع انتشار الفيروس، وتعبئة نماذج بهذا الخصوص متواجدة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد.