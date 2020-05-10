القدس - بواسطة محمد عز العرب - مستوطنون يقطعون أشجار زيتون بالضفة واستهداف للصيادين ببحر غزة

أطلقت زوارق الحربية للاحتلال صباح اليوم الأحد، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مراكب الصيادين قبالة سواحل بحر غزة دون وقوع إصابات، فيما واصلت جماعات من المستوطنين الاعتداء على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية.

وقالت لجنة توثيق الانتهاكات بحق الصيادين، إن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها تجاه مراكب الصيادين شمال غزة.

وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال سرقت قاربا للصيادين، ومزقت شباك قاربين آخرين.

وشهد العام الماضي 257 انتهاكا بحق صيادي القطاع، حيث تم اعتقال 35 صيادا، ما زال 9 منهم رهن الاعتقال، وإصابة 22 آخرين، والاستيلاء على 15 قاربا، وإلحاق أضرار جزئية أو كلية بــ54 قاربا، وقصف موانئ الصيادين 24 مرة.

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في الضفة الغربية، أفاد مواطنون أن المستوطنين قطعوا أكثر من 40 شجرة زيتون في أراضي المغير، للمواطنيْن روحي نعسان وسمير أبو عليا.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة، ومنعت المواطنين من الوصول إلى أرضهم وتفقدها.

وتتعرض القرية لانتهاكات المستوطنين باستمرار، بما في ذلك قطع وحرق وتدمير مئات أشجار الزيتون في القرية عبر سنوات.

كما منعت سلطات الاحتلال المواطنين في تل ارميدة بالخليل من الوصول لأراضيهم الزراعية وفلاحتها.