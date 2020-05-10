زيدان يريد ضم مدافع إشبيلية في صفقة تبادلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، يريد ضم مدافع من إشبيلية، ضمن صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعب الأول، ألفارو أودريوزولا، إلى الفريق الأندلسي في الميركاتو الصيفي القادم.
وتنتهي إعارة أودريوزولا إلى بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، إلا أنه من المرجح ألا يستمر في ريال مدريد، مع عودة المغربي أشرف حكيمي، ووجود داني كارفاخال.
ويعتبر إشبيلية من أكثر المهتمين بضم أودريوزولا، والذي يحظى بثقة المدرب جولين لوبيتيجي، والذي استدعاه لقائمة "لاروخا" في مونديال روسيا، قبل أن تتم إقالته.
وبحسب موقع "ديفينسيا سينترال" الإسباني، فإن ريال مدريد يسعى لضم جيوليس كوندي مدافع إشبيلية ضمن صفقة أودريوزولا.
وأشار التقرير إلى أن زين الدين زيدان مدرب الريال يتابع كوندي منذ فترة لعبه في بوردو، قبل انتقاله لإشبيلية وتقديم مستويات رائعة في إسبانيا.
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