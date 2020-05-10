مدارس الطيبة: عودة بلا طلاب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تكاد تكون المدارس في مدينة الطيبة فارغة، بعد أن رفعت بعض التقييدات من قبل وزارة الصحة، في أعقاب جائحة كورونا.

وتبين صباح اليوم، الأحد، أن غالبية الطلاب لم يعودوا إلى مقاعد الدراسة في الطيبة.

وفي المدارس الابتدائية، لم يحضر سوى عدد قليل من الطلاب في كل مدرسة، ولم يتعد العدد العشرات من الطلاب، وفي المدارس الثانوية شهدت حضور عدد أكبر بقليل، بسبب تحضير الطلاب الذين سيتقدمون لامتحانات البجروت.

وقال أحد المعلمين في الطيبة، لـ"عرب 48" إنه "كان من المفترض ألا تفتتح المدارس وخصوصا الابتدائية، علما أن حضور الطلاب بطبيعة الحال في شهر رمضان يكاد يكون معدوما".